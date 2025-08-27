Morgan Quero: "Allanamiento a Nicanor Boluarte es un psicosocial"

Para el ministro de Educación, la Fiscalía estaría utilizando al hermano de la jefa de Estado para “socavar la legitimidad y legalidad del Gobierno”.

El ministro de Educación, Morgan Quero, cuestionó el reciente allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, calificando la diligencia fiscal como una “práctica autoritaria” y una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo.

“Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. Yo creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios”, señaló en entrevista a un medio local.

Quero calificó la medida como un “psicosocial al más puro estilo montesinista” y la consideró una forma de “acoso a la figura presidencial”. Según dijo, como no existe un proceso abierto contra la mandataria, la Fiscalía estaría utilizando a su hermano para “socavar la legitimidad y legalidad del Gobierno”.

REACCIÓN ESPONTÁNEA

El titular de Educación explicó que el pronunciamiento conjunto del Gabinete fue una reacción “espontánea”, al considerar que el operativo no es un hecho aislado, sino parte de una “embestida política” contra la jefa del Estado.