Trabajadores del Poder Judicial protestan frente a casa de Dina Boluarte

Decenas de trabajadores del Poder Judicial llegaron hasta la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, donde realizaron una protesta en medio de gritos y consignas que pedían la renuncia de la mandataria. Previamente, los manifestantes se habían concentrado en el frontis del Palacio de Justicia, en Cercado de Lima, como parte de su jornada de paralización nacional.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Franklin Quiroz Saldaña, aseguró que la protesta no guarda relación con la crisis política ni con las investigaciones que involucran al Ejecutivo. Señaló que las diligencias fiscales contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no tienen vínculo con sus reclamos laborales.

Los trabajadores exigen que los empleados bajo la modalidad CAS sean incorporados al régimen del Decreto Legislativo 728, lo que les otorgaría mayor estabilidad. Quiroz precisó que el paro es de carácter nacional y no descartó la posibilidad de convocar a una huelga indefinida si sus demandas no son atendidas.

PROTESTA EN SURQUILLO

Tras marchar en las inmediaciones del Palacio de Justicia, los manifestantes se trasladaron al distrito de Surquillo, donde protestaron frente a la residencia de Dina Boluarte. La movilización concluyó con un llamado al Gobierno para que atienda sus pedidos y se garantice la estabilidad laboral en el Poder Judicial.