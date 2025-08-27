Luis Lamas Puccio sobre Martín Vizcarra: "No le correspondería el penal de Barbadillo"

El abogado penalista, Luis Lamas Puccio, se pronunció luego que el expresidente Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo para cumplir sus cinco meses de prisión preventiva, tras previa orden del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En entrevista para Canal N, el letrado cuestionó el retorno de Vizcarra a Barbadillo, y argumentó que no le correspondería cumplir orden restrictiva en dicho establecimiento, puesto que los presuntos delitos por los cuáles se le investiga habrían ocurrido antes de asumir la Presidencia.

"El señor Vizcarra habría cometido estos hechos cuando no tenía condición de mandatario y el penal para mandatarios es justamente para personas que habrían cometido los hechos durante el ejercicio de su función presidencial. Si lo queremos ver en términos rigurosos, en realidad no le correspondería a Vizcarra el penal de Barbadillo", dijo.

"VICTIMIZACIÓN"

Asimismo Lamas Puccio aseguró que la controversia respecto a su cambio de Penal sirvió para que Vizcarra Cornejo se "autocalifique como un perseguido político y victimizarse", alegando que es una de las principales características del exjefe de Estado.