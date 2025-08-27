Premier Arana califica de "Desproporcionado" allanamientos a Nicanor Boluarte y Santiváñez

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció luego que la Fiscalía allanó el domicilio de Nicanor Boluarte y el estudio jurídico del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco del caso mina "El Dorado".

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó las diligencias fiscales y advirtió que se estaría haciendo un "uso desproporcionado" de este tipo de operativos por parte del Ministerio Público.

"Sobre la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora presidenta y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional", dijo.

AFECTACIÓN DE DERECHOS

En ese sentido, Arana Ysa alegó que este tipo de diligencias traen como consecuencia "una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución", y precisó que, en muchas ocasiones, dichos allanamientos se emplean pese a tener "errores jurídicos inaceptables".