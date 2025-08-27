Rafael López Aliaga al ministro del Interior: “Una vergüenza que no le de protección a la PNP”

Tras conocerse que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran adquiriendo por cuenta propia sus implementos para combatir contra la delincuencia, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuestionó el trabajo que viene haciendo Carlos Malaver en el Ministerio del Interior (Mininter).

En declaraciones, el burgomaestre de la capital calificó como una ‘burla’ la gestión de Malaver, ya que, los agentes de la PNP continúan desprotegidos en la lucha frente a la criminalidad. “Pero qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! Ya llevan seis años sin darle protección a la PNP, que se saca el ancho por nosotros. No es justo, pues”.

ANUNCIA COMPRA A FAVOR DE LA PNP

Ante esta situación precaria que estaría atravesando la Policía, Rafael López Aliaga, comentó que, desde el sillón municipal, comenzarán con los trámites para realizar una adquisición en favor de la institución que día a día busca reducir el índice de inseguridad.

“Estamos procediendo con (el teniente alcalde) Renzo Reggiardo a hacer una compra de emergencia. El policía no se arriesga tampoco. Vamos a comprar tres mil chalecos justamente para la PNP”, expresó el burgomaestre de la capital.