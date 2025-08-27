Jaime Quito critica al Congreso y Gobierno de Dina Boluarte: “Hacen cualquier cosa”

Ante los elevados números de desaprobación del Poder Ejecutivo y Legislativo, el parlamentario Jaime Quito, arremetió contra las instituciones del Estado peruano, asegurando que no les importa hacer lo que sea por sus beneficios.

Del mismo modo, Quito Sarmiento manifestó que la ciudadanía ya no confía en ninguna entidad del país, debido a que buscan lavarse las manos ante las imputaciones que hacen las entidades de justicia. "Esa la única esperanza, porque este Congreso y este régimen de Boluarte van a hacer cualquier cosa".

PERÚ NO DEBE RETIRARSE DE LA CORTE IDH

Tras conocerse las intenciones que tendría el Perú para retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Jaime Quito enfatizó que el régimen de Dina Boluarte busca salir limpio de las acusaciones que tienen en contra, y sin darle respuesta a los afectados.

"Lo que el gobierno (de Dina Boluarte) quiere es impunidad total (…) La misma CIDH ha dicho que no hay ningún tipo de amnistía (para policías y militares) por violación de derechos humanos", enfatizó el exintegrante de Perú Libre.