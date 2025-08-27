Política

Juan Sheput sobre Santiváñez: "Cada día que pasa en el ministerio es una afrenta para la moral del país"

El exministro de Trabajo se pronunció tras el allanamiento al estudio jurídico del titular del MINJUSDH.



El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre el allanamiento de la Fiscalía a las oficinas del estudio jurídico de Juan José Santiváñez, nuevo ministro de Justicia, en el marco del caso mina "El Dorado".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el extitular del MTPE arremetió contra Santiváñez por este nuevo escándalo y señaló que su regreso al Gabinete Ministerial representa "un insulto" y "una afrenta al país".

"Hoy allanaron el estudio del sujeto que tiene 12 investigaciones fiscales y que es ministro de justicia, Juan José Santivañez. Cada día que pasa en el ministerio es un insulto y una afrenta para la moral del país", se lee en el tuit.

En ese sentido, Sheput Moore señaló que Santiváñez Antúnez es "un ministro de Justicia cortado a la medida de Dina Boluarte": "Esto (los allanamientos) solo puede suceder en un país al borde de ser fallido", sostuvo.


