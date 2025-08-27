Juan Sheput sobre Santiváñez: "Cada día que pasa en el ministerio es una afrenta para la moral del país"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre el allanamiento de la Fiscalía a las oficinas del estudio jurídico de Juan José Santiváñez, nuevo ministro de Justicia, en el marco del caso mina "El Dorado".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el extitular del MTPE arremetió contra Santiváñez por este nuevo escándalo y señaló que su regreso al Gabinete Ministerial representa "un insulto" y "una afrenta al país".

"Hoy allanaron el estudio del sujeto que tiene 12 investigaciones fiscales y que es ministro de justicia, Juan José Santivañez. Cada día que pasa en el ministerio es un insulto y una afrenta para la moral del país", se lee en el tuit.

En ese sentido, Sheput Moore señaló que Santiváñez Antúnez es "un ministro de Justicia cortado a la medida de Dina Boluarte": "Esto (los allanamientos) solo puede suceder en un país al borde de ser fallido", sostuvo.