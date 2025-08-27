Maricarmen Alva pide al Congreso declarar como organización terrorista al Cártel de los Soles

Tras conocerse que Nicolás Maduro lidera la organización narcotraficante conocida como el Cártel de los Soles, la parlamentaria de Acción Popular, Maricarmen Alva, hizo un llamado a sus colegas del Congreso para tomar medidas de inmediato.

Por medio de sus redes sociales, la extitular de la Mesa Directiva reveló que ha presentado un documento para declarar a la mafia como un grupo “terrorista”. Además, hizo un llamado a sus compañeros del Legislativo para que apoyen su iniciativa.

“El Cártel de los Soles, dirigido por jerarcas de Maduro, es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región. ya lo declararon terrorista. Desde el Congreso presenté una Moción para que el Perú también lo haga. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias!”, escribió.

DECISIÓN YA SE TOMÓ EN ARGENTINA

El presidente de Argentina, Javier Milei, no espero más tiempo y manifestó que su país declara como organización ‘terrorista’ al Cártel de los Soles, comandado por Nicolás Maduro. Además, Milei precisó que su Gobierno luchará continuamente contra los accionares ilícitos.