Ministro del Ambiente tras allanamiento a casa de Nicanor Boluarte: "Estaríamos frente a un abuso"

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se pronunció luego que la Fiscalía de la Nación ejecutó un allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, en el marco del caso mina El Dorado.

En declaraciones para Exitosa Noticias, el titular del Minam calificó de "lamentable" la diligencia en la vivienda del hermano de Dina Boluarte y advirtió que se estaría cometiendo "un abuso" en caso Nicanor y su abogado no hubiesen sido notificados previamente.

"Lamentable, nuevamente, como lo ha explicado, escuché la declaración del abogado de Nicanor Boluarte y sí, una acción sin una notificación, de ser así estaríamos nuevamente frente a un abuso, un atropello. (...) Si eso es así, sería lamentable. Creo que los detalles de este caso; todavía está ahí, cuál es el caso porque hay varias versiones. Creo que los detalles tendrá que darlos el abogado del Sr. Boluarte", dijo.

CASO MINA EL DORADO

Según la tesis fiscal, Nicanor Boluarte habría incurrido en cuatro hechos ilícitos: el favorecimiento irregular en la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos a generales para mantenerlos en sus cargos, el beneficio ilícito a la mina El Dorado a cambio de contraprestaciones económicas y acciones de encubrimiento real en favor de un integrante clave de la red.