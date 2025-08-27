Ministro de Transportes tras allanamiento en vivienda de Nicanor Boluarte: “Es un acoso a la presidenta”

Tras conocerse que, en horas de la mañana, miembros de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, salió en defensa del pariente de la jefa de Estado.

Por medio de sus redes sociales, Sandoval Pozo manifestó que el trabajo realizado por el Ministerio Público, evidencia gravemente en un hostigamiento al entorno de la dignataria. Además, dejó en claro que la entidad de justicia debería ser sometida a una reestructuración.

“Lo ocurrido hoy día con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial”, escribió en X.

MUESTRA UN APOYO A SU HERMANO

Al conocer este hecho, Dina Boluarte no dudó en opinar al respecto del allanamiento en el predio de su hermano y le brindó todo el apoyo necesario a Nicanor Boluarte, asegurando que es un peruano valeroso. “Más allá de presidenta de la república soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano”.