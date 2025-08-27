¿Hasta qué día puede renunciar López Aliaga a la alcaldía si quiere ser candidato presidencial? Esto dice el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó el calendario que deben seguir las actuales autoridades regionales y municipales si aspiran a participar en los comicios generales programados para el 12 de abril de 2026. Entre ellas se encuentra Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien ha mostrado interés en postular a la Presidencia de la República.

De acuerdo con la Resolución N.° 0126-2025-JNE, publicada en abril de este año en el diario oficial El Peruano, alcaldes, gobernadores y vicegobernadores en funciones deberán presentar su renuncia irrevocable a más tardar el 13 de octubre de 2025. Esta disposición busca garantizar igualdad de condiciones entre los candidatos y evitar que se haga uso de un cargo público para fines electorales.

Fechas clave del proceso electoral

El JNE informó además que los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de recibir las renuncias de las autoridades y fiscalizar el cumplimiento de las normas, estarán plenamente operativos en octubre. En paralelo, el Reniec cerrará el padrón electoral el 14 de ese mes, lo que permitirá definir la base de votantes para el proceso en curso.

El cronograma también establece que el 23 de diciembre será la fecha límite para la inscripción de listas de candidatos y el cierre del Registro de Organizaciones Políticas. Ya en 2026, el 13 de marzo se resolverán las apelaciones vinculadas a tachas y exclusiones, dejando paso al 14 de marzo como el día en que quedarán oficialmente inscritas todas las postulaciones.