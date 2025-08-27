Dina Boluarte asegura que no permitirá que “organismos internacionales interfieran en decisiones soberanas”

La presidenta Dina Boluarte afirmó que el Ejecutivo viene preparando un proyecto de ley para reforzar la defensa de la soberanía nacional, con el propósito de ampliar el alcance de este concepto jurídico y garantizar que ninguna instancia internacional condicione las decisiones del Perú.

El anuncio fue realizado durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional en Palacio de Gobierno, donde la mandataria estuvo acompañada por el gabinete ministerial, entre ellos el nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. “Quiero anunciar que mi Gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución”, señaló.

En su discurso, Boluarte enfatizó que la defensa de la soberanía debe abarcar no solo la integridad territorial, sino también el respeto a la Constitución y las leyes peruanas. “Somos conscientes que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes”, advirtió.

La mandataria concluyó que este principio constituye la base de la libertad y de la democracia en el país. “Defender la soberanía no es un acto aislado sino la garantía de nuestra libertad, de nuestra democracia y del porvenir de las próximas generaciones”, recalcó desde Palacio de Gobierno.