Dina Boluarte sobre allanamiento a su hermano: "Ya quisieran los fiscales tener la calidad humana de Nicanor Boluarte"

Jefa de Estado criticó la investigación que involucra a su hermano Nicanor por presunta organización criminal: "algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido".

La presidenta Dina Boluarte expresó públicamente su malestar tras el segundo allanamiento al domicilio de su hermano, el doctor Nicanor Boluarte Zegarra. En su declaración, sostuvo que se enteró por los medios de comunicación y calificó la medida como un acto arbitrario. “Esta mañana de manera sorpresiva y por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra”, afirmó.

Un “muñeco armado”

La jefa de Estado cuestionó la investigación fiscal al señalar que no existe sustento jurídico. “Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico menos penal”, manifestó desde el podio oficial. Además, puso en duda la tesis del caso, al remarcar que se trata de una supuesta organización criminal “de la cual sus integrantes que están en esa investigación no se conocen los unos a los otros”.

En su discurso, Boluarte recalcó que, más allá de su investidura presidencial, también habla como hermana e hija. “Desde este podio —con las disculpas que se merecen— pero no me puedo quedar callada. Porque más allá de presidenta de la república soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano”, enfatizó.

Finalmente, la mandataria lanzó una crítica directa hacia los operadores de justicia que ordenaron la intervención. “Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte”, expresó, respaldando públicamente a su hermano investigado por presunta organización criminal.