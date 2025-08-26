José Cueto califica de "acertado" el regreso de Santiváñez al Gabinete Ministerial

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció sobre el polémico regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, tras haber juramentado el último fin de semana como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En entrevista para Canal N, el también excandidato a al Presidencia del Congreso calificó de "acertado" el retorno de Santiváñez y destacó su postura en defensa de la Policía Nacional durante su etapa como ministro del Interior.

"Por supuesto que sí, yo sí creo (acertado) porque el señor Santiváñez no solo ha tenido una posición clara en defensa de todo lo que tiene que ver en el apoyo a la Policía [...] él fue el que inicia toda esta limpieza en la Policía", dijo.

SU GESTIÓN EN EL MININTER

Por otra parte, Cueto Aservi justificó la gestión deficiente de Santiváñez al mando del Mininter, lo cual le valió su censura en el mes de marzo: "Tener resultados como la mayoría quisiera de un día para otro es imposible. No lo va a hacer ni este ministro, ni el anterior, ni los que vengan", sostuvo.