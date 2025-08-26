Tomás Gálvez: Fiscal supremo se reunió con coinvestigado de Patricia Benavides e inplicado en "Los Cuellos Blancos"

Una denuncia anónima presentada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reveló que el fiscal supremo, Tomás Gálvez, sostuvo una reunión privada con el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" y en el caso de la presunta organización criminal de Patricia Benavides.

Según el documento difundido por la periodista Karla Ramírez, la reunión entre Gálvez Villegas y Castillo Alva se dio el pasado 15 de agosto en el restaurante El Damero, ubicado en el Centro de Lima.

De acuerdo con el aviso, la reunión entre ambos se dio entre la 1:00 y las 2:30 de la tarde. El fiscal supremo y el abogado habrían estado conversando en un espacio privado del restaurante.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

Cabe precisar que Castillo Alva cuenta con impedimento de salida del país y afronta acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.