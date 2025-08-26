Congreso: Plantean que el Cercado de Lima tenga su propia Municipalidad Distrital

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, presentó este martes un proyecto de ley que tiene como finalidad concretar la creación de al Municipalidad Distrital del Cercado de Lima.

La propuesta de la parlamentaria busca modificar los artículos 3, 157 y 161 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a fin de que el Cercado de Lima cuente con su propia Municipalidad Distrital "como entidad de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa".

De aprobarse el proyecto de ley, el Cercado de Lima contaría, entre sus principales autoridades, con un alcalde y un Consejo Municipal, todos elegidos por sufragio tal cual establece la legislación electoral vigente.

"ANOMALÍA INSTITUCIONAL"

Paredes Piqué justifica la importancia de su proyecto alegando que busca corregir "una anomalía institucional vigente", debido a que el Cercado de Lima no cuenta con un Municipio Distrital propio a diferencia de los otros sitios, lo cuál, señala la congresista, "restringe su desarrollo territorial", entre otros aspectos.