Eduardo Arana sobre designación de Santiváñez en el Minjus: “Debe mostrar resultados de su trabajo”

El último sábado 23 de agosto, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno se conoció la designación de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara, causó la incomodidad de diversos sectores políticos, sin embargo, el premier Eduardo Arana aclaró el nombramiento.

En declaración a los medios de comunicación, Arana Ysa manifestó que su grupo de trabajo le propuso el nombre de Santiváñez Antúnez a Dina Boluarte, por lo que, la mandataria estuvo a favor de la elección del extitular del Mininter.

“En el Consejo de Ministros, evaluamos el desarrollo profesional del señor Santiváñez, lo conversamos con la señora presidenta y es evidente que, en ese entendido, la propuesta de la PCM, fue atendida”, manifestó el titular de la PCM.

PLAZO PARA DEMOSTRAR LOS RESULTADOS

Ante los cuestionamientos, Eduardo Arana dejó en claro que el flamante ministro de Justicia, tiene un plazo para dar a conocer a la ciudadanía los logros que está teniendo su gestión. “El ministro Santiváñez debe mostrar en el transcurso de su trabajo los resultados propuestos”.