Dina Boluarte: “Dejemos atrás las divisiones y acabemos con la delincuencia”

Durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la mandataria Dina Boluarte, decidió enviar un mensaje a los ciudadanos, y especialmente a todos los detractores que critican su gestión.

En compañía del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, y diversos miembros del gabinete encabezado por Eduardo Arana, la dignataria hizo un llamado a los sectores políticos que dejen de lado las discrepancias y trabajar unidos para devolver la tranquilidad a los peruanos, quienes viven con zozobra debido a la inseguridad.

“Todas debemos remar en un solo sentido, en un solo norte, una sola meta: acabar con la delincuencia. Dejemos atrás las divisiones, la indiferencia o el cálculo político. No hay margen para la pasividad. El pueblo nos exige trabajar unidos con el mismo propósito, entrega y voluntad”, declaró la jefa de Estado.

HACE CASO OMISO A LAS CIFRAS

Ante el elevado índice de desaprobación ciudadana, Dina Boluarte dejó en claro que no labora en base a lo que digan los sondeos que realizan diversas empresas. “Acá no trabajamos pensando en encuestas o campañas electorales”.