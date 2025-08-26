Guido Bellido pide a Santiváñez evaluar el traslado de Betssy Chávez a otro penal

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, envió un documento al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, solicitándole el traslado inmediato de la expremier Betssy Chávez a otro penal.

Como se recuerda, la también excongresista denunció en las últimas semanas ser víctima de maltratos y atropellos hacia su persona en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, e inició una huelga de hambre seca hasta que sus reclamos sean atendidos.

PIDE EVALUAR SU TRASLADO

En la misiva, el parlamentario de izquierda le solicita al nuevo titular del MINJUSDH que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), evalúe el traslado de Chávez Chino a otro penal, con el fin de "salvaguardar sus derechos fundamentales".

"Solicito se evalúe, con carácter de urgencia, el traslado de la mencionada interna a un establecimiento penitenciario que brinde mayores garantías para su seguridad personal y atención médica especializada, adoptando las medidas que correspondan para salvaguardar sus derechos fundamentales", se lee en el documento.