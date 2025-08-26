Director de Penal Ancón II descarta que Martín Vizcarra sea trasladado a otro ambiente

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), emitió un comunicado tras las recientes declaraciones del expresidente Martín Vizcarra, quien durante la última audiencia del juicio oral en su contra denunció que se le podría cambiar nuevamente de ubicación.

"Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente, no sé si dentro del mismo penal o a otro penal, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, a las cuales quiero dejar constancia", dijo.

¿QUÉ DIJO EL INPE?

En su pronunciamiento, el INPE descartó que el exjefe de Estado sea trasladado a otro ambiente dentro del establecimiento penitenciario, según el propio director del Penal Ancón II.

"Asimismo, se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica", señala el comunicado.