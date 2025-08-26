Política

Ministro de Transportes desmiente a Rafael López Aliaga: “No voy a postular en 2026”

César Sandoval aseguró que la única persona que busca un cargo el próximo año en el Gobierno es el burgomaestre de la capital.

Los enfrentamientos entre la Municipalidad de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no tiene cuando terminar. Durante una actividad, el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, aseguró que el titular del MTC, César Sandoval, en las próximas semanas dejará el cargo para ostentar un puesto en el Gobierno de 2026.

“El señor que es actual ministro de Transportes va a renunciar en octubre, para ser candidato de su partido. Aquí lo que han hecho es darle cámara o él se ha ganado cámara”, manifestó la autoridad edil, causando la respuesta de Sandoval Pozo.

MINISTRO DE TRANSPORTES NO SE QUEDARÍA CALLADO

Tras las declaraciones de la autoridad edil, el ministro de Transportes no se quedó callado y decidió afrontar a López Aliaga, negando rotundamente que buscará un cargo el próximo año. Además, le recordó al burgomaestre que él es el único que quiere un puesto.

“No voy a postular, yo no soy candidato, yo no estoy tratando en los temas que favorecen a la ciudadanía de Lima políticamente. El candidato a la presidencia de la República es él (Rafael López Aliaga), el que está en campaña es él”, comentó.


