Ruth Luque sobre Santiváñez en el Minjus: “La impunidad seguirá siendo la orientación del Gobierno”

El nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara ha causado la reacción de diversos sectores del Congreso.

Por medio de sus redes sociales, la legisladora Ruth Luque manifestó que la designación de Santiváñez Antúnez significa que la gestión de Dina Boluarte continuará teniendo una postura dictatorial frente a las demandas de la ciudadanía.

"La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad y el autoritarismo seguirán siendo la orientación del gobierno de Dina Boluarte. Su presencia muestra que no tendrá ningún problema ni recato para conseguir esos objetivos”, escribió en su cuenta de X.

PRESENCIA DEL PREMIER EN EL CONGRESO

Al conocerse la noticia de la designación de Juan José Santiváñez en el Minjusdh provocó que el parlamentario no agrupado, Edward Málaga, presentara una moción para que el premier Eduardo Arana se haga presente en el hemiciclo y de las explicaciones por la incorporación del extitular del Mininter en su gabinete.