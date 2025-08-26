Sigrid Bazán propone impuesto a bienes de lujo para aumentar recaudación tributaria

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó un proyecto de ley que busca crear un impuesto especial a los bienes de lujo como aeronaves, joyas con metales preciosos, obras de arte y objetos de colección. La medida aplicaría a aquellos patrimonios cuyo valor supere las 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/26.750.

De acuerdo con la iniciativa, los contribuyentes serán personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas domiciliadas o extranjeras. A ellos se les impondrá una tasa anual del 1% sobre el valor del bien cuando este exceda el límite establecido. Entre los bienes alcanzados por la norma figuran aviones privados, joyas, colecciones y relojes de alto valor.

La parlamentaria sostiene que el objetivo es ampliar la recaudación y corregir desigualdades en el sistema tributario, al que considera “injusto y desigual”. Según los argumentos, mientras trabajadores pagan tasas que van del 8% al 30%, sectores con mayores ingresos disfrutan de exoneraciones y beneficios tributarios que reducen su carga fiscal.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Bazán recordó que, entre 2021 y julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha identificado al menos 144 proyectos de ley que reducirían la capacidad de recaudación del Estado, con un costo fiscal estimado en S/406.462 millones, equivalente al 35,2% del PBI proyectado para el presente año.

La congresista argumentó que la aprobación de normas como la “Ley Chlimper 2.0”, que otorgaría S/2.000 millones en beneficios tributarios a agroexportadoras, confirma la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento público. Además, resalta que no generará costos adicionales al presupuesto del Estado.