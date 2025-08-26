Patricia Chirinos: "Hay una dependencia política y emocional de Boluarte por estar cerca de Santiváñez"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se sumó a la ola de críticas por la polémica designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, marcando así su regreso al Gabinete Ministerial.

En entrevista para Willax, la parlamentaria señaló que el retorno de Santiváñez Antúnez representa una "burla" al Congreso que lo censuró por su deficiente gestión en el Mininter. Asimismo, señaló que la presidenta Dina Boluarte tendría una "dependencia política y emocional" por estar cerca del hoy titular del MINJUSDH.

"Es una burla al Congreso, a la señora Boluarte no le interesan las decisiones que se toman en el Congreso, lo ha reciclado, pero veo más allá que hay una dependencia, solo política sino también emocional de la señora Boluarte por estar cerca siempre del señor Santiváñez", dijo.

"CO-GOBIERNO"

En ese sentido, Chirinos Venegas aseguró que existe un "co-gobierno" entre el Ejecutivo y algunas bancadas parlamentarias: "APP, Fuerza Popular, los Cerrones del Lápiz. Ellos están ahí apoyando todo el tiempo y lo que uno habla queda en palabras vacías al final", sostuvo.