Norma Yarrow a Dina Boluarte sobre Santiváñez en el Minjus: “Le gusta ministros aludones”

Tras conocerse la designación de Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, opinó sobre el retorno de Santiváñez Antúnez al gabinete de Eduardo Arana.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora criticó a Dina Boluarte por el nuevo cargo del censurado ministro del Interior (Mininter), enfatizando que a la mandataria le gusta rodearse de personas que le soben la espalda a pesar de sus ineptitudes.

“Qué hacemos con una presidenta que le encanta ministros adulones, (...) y que no tienen gestión. (Santiváñez) es adulón y es retador, yo quiero ver qué cosa va a hacer con las cárceles. Que nos demuestre en estos 100 días, que pueda habilitarme por lo menos el penal de Ica, por lo menos aumentarme Challapalca”, comentó.

BUSCA UNA PRONTA CAPTURA DE VLADIMIR CERRÓN

Para Norma Yarrow, la gestión de Dina Boluarte tendría un pacto con Vladimir Cerrón, quien lleva prófugo de la justica desde hace más de 18 meses, a pesar de las promesas de los diversos ministros. Con la llegada de Juan José Santiváñez, la parlamentaria espera que se trabaje en la captura del exgobernador de Junín.