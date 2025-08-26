Montellanos defiende designación de Santiváñez en el MINJUSDH: "Fue sin cálculo político"

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, se pronunció tras los recientes cambios en el Gabinete Ministerial y la polémica desata a raíz del regreso de Juan José Santiváñez, quien juramentó como ministro de Justicia.

En declaraciones a la prensa, la titular del Midis, quien hasta hace unos días lideraba el Ministerio de la Mujer, defendió el nombramiento de Santiváñez Antúnez al referido cargo y aseguró que su retorno se dio "sin ningún cálculo político".

"Nosotros ya hemos dado declaraciones sobre las nuevas designaciones, no solamente del señor Santiváñez, también ha sido el MIMP […] Además, la mejor expresión de lo que queremos hacer está ahí, sin ningún cálculo político. Está ahí, en el mensaje de la presidenta, en el discurso del premier", dijo.

"GARANTÍA" DE DERECHOS

En ese sentido, Montellanos explicó que con la designación de Santiváñez Antúnez, el Poder Ejecutivo busca "garantizar" el cumplimiento de los derechos de todos los peruanos.

"Ya varios ministros han salido a hablar de las cualidades del ministro Santiváñez. Nosotros pensamos que no solamente es la participación de un ministro, sino en todas las decisiones lo que tratamos de hacer es ponerlas sobre la mesa en Consejo de Ministros, y lo que buscamos es garantizar, desde el Ministerio de Justicia, los derechos de todos los peruanos. Eso está garantizado", sostuvo.