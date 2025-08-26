Congreso: plantean transmitir en vivo escrutinio en mesas de sufragio para mayor transparencia

El parlamentario Segundo Montalvo presentó el proyecto de ley 12204/2025-CR que propone, entre otros puntos, que se transmita en vivo el escrutinio en las mesas de sufragio a nivel nacional e internacional, para que haya una mayor transparencia.

La iniciativa del representante de la bancada de Perú Libre, busca que se aplique esta medida en todo proceso electoral que se desarrolle en el país: elecciones generales, municipales, regionales, referéndums, consultas populares y procesos de revocatoria.

La norma propone que el presidente de mesa registre el acto de recuento desde que se abre el ánfora hasta la rúbrica del acta final. Asimismo, se indica que los personeros acreditados y veedores nacionales e internacionales también tendrán derecho a grabar.

PLATAFORMAS DIGITALES

El video deberá conservarse por un periodo de cinco años como mínimo y será difundido en plataformas digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otras entidades estatales, informa Exitosa.

Asimismo, el proyecto indica que la ONPE será la responsable de los protocolos técnicos, entregar los equipos de grabación, administrar las plataformas de transmisión y almacenamiento, capacitar al personal de mesa y vigilar el cumplimiento de la ley.