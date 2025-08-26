Fernán Altuve: Estarían preparando a Juan Santiváñez para que sea el último premier del Gobierno

El excongresista Fernán Altuve se sumó a los cuestionamientos por la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, indicando que no es una persona idónea para el cargo pues tiene varias investigaciones en su contra.

Aseguró que esta situación le impediría liderar una reforma del sistema de justicia, tan requerida por distintos sectores del país. “¿Puede una persona que tiene doce carpetas fiscales liderar una reforma del sistema de justicia?”, dijo a Canal N.

FIGURA POLÍTICA

El jurista señaló también que el titular de Justicia no solo tiene un rol central en estos momentos, sino que representa la figura política más fuerte dentro del Ejecutivo, pues nunca dejó el poder, siempre ha estado cerca de la presidenta Dina Boluarte.

Finalmente, señaló que el nombramiento de Santiváñez Antúnez marca un reordenamiento del poder en el gabinete y que podría estar siendo preparado para asumir como presidente del Consejo de Ministros en la última etapa del gobierno.