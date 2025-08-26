Patricia Juárez sobre designación de Santiváñez en el Minjusdh: Es una "afrenta innecesaria" al Congreso

En entrevista con RPP, la legisladora Patricia Juárez Gallegos señaló como un "desatino" el nombramiento de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), pues solo provocaría un conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

"Ha sido un desatino, ha sido un tema que debió evitarse porque confronta al Ejecutivo con el Congreso. El Congreso censuró a esa persona entonces debió evitarse, pero también, creo, siendo ya una especulación de lo que piensa el Ejecutivo, que el Ejecutivo o la presidenta no tiene, nada que perder", comentó.

NO ESTÁ PROHIBIDO

Dijo también que su bancada, Fuerza Popular, se reunirá para tomar una posición sobre el tema Santiváñez Antúnez, pero a título personal insistió que es una "afrenta innecesaria", aclaró que no está prohibido volver a designar ministros censurados en el Gabinete.

"Tal vez la apuesta de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenga un propósito que nosotros no conocemos. He escuchado al ministro que dice que luchará contra la 'mafia caviar' y contra quienes realizan acciones contra el Estado peruano", añadió la parlamentaria fujimorista.