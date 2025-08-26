Política

Patricia Juárez sobre designación de Santiváñez en el Minjusdh: Es una "afrenta innecesaria" al Congreso

"Tal vez la apuesta por Santiváñez tenga un propósito que nosotros no conocemos. He escuchado al ministro que dice que luchará contra la 'mafia caviar”, comentó la parlamentaria.

En entrevista con RPP, la legisladora Patricia Juárez Gallegos señaló como un "desatino" el nombramiento de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), pues solo provocaría un conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

"Ha sido un desatino, ha sido un tema que debió evitarse porque confronta al Ejecutivo con el Congreso. El Congreso censuró a esa persona entonces debió evitarse, pero también, creo, siendo ya una especulación de lo que piensa el Ejecutivo, que el Ejecutivo o la presidenta no tiene, nada que perder", comentó.

NO ESTÁ PROHIBIDO

Dijo también que su bancada, Fuerza Popular, se reunirá para tomar una posición sobre el tema Santiváñez Antúnez, pero a título personal insistió que es una "afrenta innecesaria", aclaró que no está prohibido volver a designar ministros censurados en el Gabinete.

"Tal vez la apuesta de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenga un propósito que nosotros no conocemos. He escuchado al ministro que dice que luchará contra la 'mafia caviar' y contra quienes realizan acciones contra el Estado peruano", añadió la parlamentaria fujimorista. 


