Basombrío sobre regreso de Santiváñez: "El Premier lo ha aceptado porque no le queda otra"

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, se refirió a la polémica designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras juramentar al cargo el último fin de semana.

En entrevista para Exitosa Noticias, el extitular del Mininter aseguró que el retorno de Santiváñez al Gabinete Ministerial es una decisión en la que no tuvo ninguna influencia el premier Eduardo Arana.

"Tenía un cargo bien remunerado en el papel no tan poderoso y los ministros desfilaban ahí. El premier Arana en dos o tres oportunidades lo llamó y le dijo: "El que manda aquí soy yo". Evidentemente, él (Eduardo Arana) no tomó ninguna decisión como le correspondería por ser ministro para el regreso de Santiváñez. Lo ha tolerado, lo ha aceptado porque no le queda otra", dijo.

SU GESTIÓN EN EL MININTER

Asimismo, Basombrío calificó de "pésima" la gestión de Santiváñez Antúnez en el Ministerio del Interior, tomando como referencia las cifras de fallecidos en el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).

"No fue mala, fue pésima y encima llena de mentiras. Una de ellas por ejemplo sostuvo que el SINADEF estaba atribuyendo como homicidio lo que eran accidentes de tránsito", sostuvo.