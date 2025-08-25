Rafael López Aliaga sobre César Sandoval: “Renunciará al MTC en octubre para ser candidato por APP”

Al parecer la pipa de la paz entre la Municipalidad de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún no se fuma. En medio de la llegada del segundo lote las locomotoras de Caltrain para el tren Lima-Chosica, el burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, arremetió contra César Sandoval.

En declaración a los medios de comunicación, López Aliaga manifestó que Sandoval Pozo dejará el cargo como titular en el MTC en menos de dos meses y buscará ostentar un mejor cargo con el partido de Alianza Para el Progreso (APP), el cual lidera César Acuña.

“El señor que es actual ministro de Transportes va a renunciar en octubre, para ser candidato de su partido. Aquí lo que han hecho es darle cámara o él se ha ganado cámara”, aseguró la autoridad edil dejando en claro que los dimes y diretes continuarán entre ambos.

NO SABE DE LAS CARENCIAS QUE TIENE LA POBLACIÓN

De acuerdo a Rafael López Aliaga, el ministro de Transportes hace caso omiso a las carencias que tiene la población en la capital, por lo que, consideró que César Sandoval no tiene la capacidad necesaria para continuar en el cargo.