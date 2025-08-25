Milagros Jáuregui sobre regreso de Santiváñez: "Espero que esta vez sí haga un excelente trabajo"

La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, se pronunció tras la polémica designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, marcando así su regreso al Gabinete Ministerial.

En declaraciones para Canal N, la parlamentaria evitó entrar en polémicas sobre el retorno de Santiváñez Antúnez y precisó que la presidenta Dina Boluarte está facultada para designar a los ministros que crea conveniente.

"La presidente tiene la libertad de escoger con quién trabaja. Definitivamente (Santiváñez) es un hombre controversial y espero que esta vez sí haga un trabajo excelente", señaló.

Asimismo, Jáuregui recordó que Santiváñez fue censurado el pasado mes de marzo por el Congreso debido a su deficiente gestión en el Ministerio del Interior, sin embargo, "esperemos que ahora sí pueda funcionar siendo el ministro de Justicia".