Milagros Jáuregui sobre regreso de Santiváñez: "Espero que esta vez sí haga un excelente trabajo"

"La presidente tiene la libertad de escoger con quién trabaja", señaló la congresista de Renovación Popular.



La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, se pronunció tras la polémica designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, marcando así su regreso al Gabinete Ministerial.

En declaraciones para Canal N, la parlamentaria evitó entrar en polémicas sobre el retorno de Santiváñez Antúnez y precisó que la presidenta Dina Boluarte está facultada para designar a los ministros que crea conveniente.

"La presidente tiene la libertad de escoger con quién trabaja. Definitivamente (Santiváñez) es un hombre controversial y espero que esta vez sí haga un trabajo excelente", señaló.

Asimismo, Jáuregui recordó que Santiváñez fue censurado el pasado mes de marzo por el Congreso debido a su deficiente gestión en el Ministerio del Interior, sin embargo, "esperemos que ahora sí pueda funcionar siendo el ministro de Justicia".


