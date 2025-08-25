Juan José Santiváñez pide al Poder Judicial que Fiscalía cierre investigación en su contra

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, presentó un recurso ante el Poder Judicial para que ordene al Ministerio Público culminar la investigación preliminar en su contra por presunto delito de negociación incompatible. El caso está vinculado a la contratación de Anatoly Bedriñana, excliente de su estudio jurídico, cuando Santiváñez era ministro del Interior.

El 7 de agosto, la defensa legal del actual ministro envió un escrito solicitando un control de plazos a la investigación, al considerar que la Fiscalía ya dispuso de tiempo suficiente para realizar las diligencias pertinentes. La indagación se centra en la contratación de Bedriñana en la Oficina de Gabinete de Asesores, pese a que este fue condenado en 2019 por usurpación agravada.

En julio pasado, el abogado de Santiváñez ya había pedido al Ministerio Público que se cierre la etapa preliminar y que emita una resolución definitiva sobre el caso. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuesta, lo que motivó el nuevo requerimiento dirigido al Poder Judicial.

AUDIENCIA PROGRAMADA EN LA CORTE SUPREMA

El expediente se encuentra en el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien convocó para el próximo 1 de septiembre, a las 9:30 a.m., la audiencia donde se evaluará el pedido de Santiváñez. En la sesión, tanto la defensa del ministro como la Fiscalía expondrán sus argumentos para que el magistrado determine si corresponde dar por concluida o continuar con la investigación preliminar.