Flor Pablo sobre designación de Santiváñez en el Minjus: “Es una burla para el país”

El último sábado, Dina Boluarte tomó juramento de Juan José Santiváñez como nuevo titular d el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara, causando la molestia de los legisladores.

Durante una entrevista con Canal N, la congresista Flor Pablo se pronunció al respecto de la decisión de la mandataria y enfatizó que la designación de Santiváñez Antúnez es una ‘mofa’ para todos los peruanos. Además, recordó su paso por el Ministerio del Interior (Mininter).

“Eso es una burla, me rio porque ya no sé como tomarlo. Es una burla al país. El ministro Santiváñez que ha sido censurado por el Congreso por incompetente. Las mayores cifras de muertes han sido en su gestión. Ha sido un desastre de ministro”, declaró.

POSTURA SOBRE LA CORTE IDH

Para Flor Pablo Medina, Perú no debería salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ya que, podría ser un riesgo para los intereses de los ciudadanos, quienes buscan justicia desde hace muchos años atrás.