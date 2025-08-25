Ministro de Agricultura asegura que no hay ‘preocupación’ en el gabinete tras designación de Santiváñez

El último fin de semana, Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en reemplazo, causando la incomodidad de diversos sectores políticos.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, salió en defensa de Santiváñez Antúnez y aseguró que la designación del extitular del Mininter, dependió de Eduardo Arana. “El premier Arana es un premier con experiencia política, y que antes del nombramiento ha hecho las consultas respectivas. No hay preocupación por ello”.

RETIRO DE PERÚ DE LA CORTE IDH

Ante una futura salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el titular del Midagri, enfatizó que las opiniones dentro del gabinete Arana se encuentran disparejas. “Hay ministros a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarse de la corte”.

Cabe precisar que, tras la designación de Juan José Santiváñez, el congresista no agrupado, Edward Málaga presentó una moción para que el premier acuda al Parlamento y pueda rendir las explicaciones respectivas sobre ese nombramiento.