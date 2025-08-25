César Acuña sobre su gestión en La Libertad: “Soy uno de los mejores gobernadores de los últimos tiempos”

En las últimas semanas, los casos criminales se han estado registrando en La Libertad continuamente, teniendo como último antecedente la detonación de una vivienda, que llevó el despliegue de más de 15 explosivos.

A pesar de esa situación, el fundador de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, defendiendo su gestión y se catalogo como una de las mejores autoridades que ha tenido la región en las últimas décadas. “Tengo que aprovechar de ser uno de los mejores gobernadores de los últimos tiempos”.

Del mismo modo, el excandidato presidencial manifestó que todos los ciudadanos de Trujillo, lo recordarán siempre, debido a las labores que dejará en beneficio de su pueblo. “El legado de un gobernante son sus obras”.

CÉSAR ACUÑA RECORDÓ SU PASADO

En medio de sus comentarios hacía los vecinos del distrito de La Esperanza, César Acuña recordó su pasado y dejó una frase que se volvió tendencia en las redes sociales. “Mi mamá nos mandaba a ordeñar las vacas y llevábamos nuestro tazón, y tomábamos leche todos los días. Entonces soy producto de la leche fresca”.