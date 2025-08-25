García Belaúnde sobre el regreso de Santiváñez: "A Dina no le importa provocar al pueblo"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se sumó a las críticas tras la polémica designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Mediante su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario criticó el regreso de Santiváñez al Gabinete Ministerial y aseguró que ello representa una "provocación" por parte de la presidenta Dina Boluarte.

"Súbitamente Dina regresa al gabinete a Santivañez ministro recientemente censurado por el Congreso. Sin respaldo popular a Dina no le importa provocar al pueblo. Al Congreso, ¿le importa que Dina lo desprecie?", se lee en el tuit.

PIDEN QUE PREMIER ACUDA AL CONGRESO

Cabe precisar que, ante esta polémica, el congresista Edward Málaga presentó una moción para que el premier Eduardo Arana acuda al Congreso y explique las razones que motivaron el regreso de Santiváñez Antúnez al Gabinete.