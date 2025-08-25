Dina Boluarte: “Los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado”

La presidenta Dina Boluarte afirmó que la economía peruana experimentó un crecimiento de 3,3% durante el primer semestre de 2025, cifra que ubica al país entre las tasas más altas de Latinoamérica. Según la mandataria, este avance se refleja directamente en el incremento del gasto de los hogares peruanos.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre enero y junio el gasto privado superó los S/ 348.000 millones, lo que representa una expansión superior al 3%. Boluarte destacó que este desempeño se sustenta en el dinamismo del consumo de las familias, pese a un entorno internacional de incertidumbre.

La mandataria explicó que el incremento en el consumo no responde a un alza de precios, sino a una mejora en el poder adquisitivo. “Los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado, porque el crecimiento económico generado por nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos”, declaró.

CONSUMO PRIVADO, MOTOR DE LA RECUPERACIÓN

El Gobierno subrayó que este desempeño ocurre en un escenario de inflación baja y controlada, lo que permite un mayor dinamismo en el consumo sin afectar la estabilidad económica. Para el Ejecutivo, el gasto privado se ha consolidado como un soporte clave en la recuperación nacional y en la reactivación de los diferentes sectores productivos del país.