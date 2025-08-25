Susel Paredes sobre Juan José Santiváñez en el Minjus: “Es un insulto para el Congreso”

El fin de semana, Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en reemplazo de Juan Alcántara, causó el pronunciamiento de diversos sectores políticos.

La legisladora Susel Paredes no dejaría pasar la oportunidad para arremeter contra el extitular del Ministerio del Interior (Mininter), y calificó como una ‘mofa’ el nombramiento de Santiváñez Antúnez en una importante cartera.

Del mismo modo, la parlamentaria recordó que la mayoría de integrantes del Congreso sacaron del cargo a Juan José Santiváñez. “Este cambio es un insulto a quienes lo hemos botado y despedido de su trabajo por incompetente. ¿Qué relación tiene con Dina como para no poder vivir sin él?”.

ES UN GALARDÓN PARA SANTIVÁÑEZ

Para Susel Paredes, el nombramiento de Santiváñez Antúnez en el Ministerio de Justicia es una premiación para la autoridad que meses atrás fue removido de su cargo por sus malos resultados durante su gestión en el Mininter.