Juan Sheput sobre el regreso de Santiváñez: "El Ejecutivo se zurra y burla del Congreso"

El exministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció tras el polémico regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, luego de juramentar el último fin de semana como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE criticó duramente el retorno de Santiváñez Antúnez y aseguró que ello representa una "burla" para el Congreso que lo censuró en marzo pasado.

"Está designación solo es posible cuando el Ejecutivo se zurra y burla del Congreso. Un individuo censurado por incapaz vuelve al gabinete", publicó Sheput en la referida red social.

SOBRE PREMIER ARANA

Asimismo, Sheput arremetió contra el premier Eduardo Arana, por permitir el regreso de una figura tan cuestionada como Santiváñez: "Esto dice mucho también del nivel político del presidente del consejo de ministros: pintado en la pared", añadió.