Dina Boluarte sobre adquisición de aeronaves: “Es inaceptable voces que señalan que compras son inútiles”

Tras la noticia del viaje que realizarán el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, y el canciller Elmer Schialer, hacía Europa, especialmente a Francia y Suecia, para finiquitar la adquisición de aeronaves para el Perú, la mandataria Dina Boluarte salió a responderle a los detractores que señalan que la compra no sería ideal para el país.

En declaraciones, la dignataria aseguró que le parece poco imprudente criticar este tipo de acciones que realiza el Ejecutivo en beneficio de los peruanos. Además, mencionó que las Fuerzas Armadas deben contar con buenos implementos para cualquier situación que podría registrarse en el territorio nacional.

"Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles, que dotar a nuestra Fuerza Aérea de las herramientas adecuadas, es en vano, critican con mezquindad de sus propias Fuerzas Armadas. ¿Qué pretenden, dejar en desamparo a nuestras fuerzas del orden?", manifestó.

DEFIENDE A LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

De acuerdo a Dina Boluarte, lo que busca su gestión al termino de su mandato, es un fortalecimiento a las Fuerza Aérea del Perú (FAP), la cual ha sido dotada con la primera ambulancia médica, vehículo que ha ayudado a salvar vidas en diversas regiones del país.