Maricarmen Alva sobre Juan José Santiváñez: "Un ministro censurado no es lo ideal que vuelva"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció tras el polémico regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, luego que el último fin de semana juramentó como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria no agrupada se sumó a las críticas por el retorno de Santiváñez Antúnez, quien el pasado mes de marzo fue censurado por el Congreso debido a su mala gestión como ministro del Interior.

"Es una designación que ha sorprendido a todos. Estamos en semana de representación, cada uno (de los congresistas) va a ir a sus regiones y no hemos tenido tiempo de conversar, pero evidentemente un ministro censurado no es lo ideal que vuelva y regrese", dijo.

CRITICA A BOLUARTE Y ARANA

En ese sentido, Alva Prieto cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y al premier Eduardo Arana por disponer el regreso de Santiváñez: "Creo que han hecho una mala elección. Si ya ha sido censurado por este Congreso, no debe regresar un ministro", sostuvo.