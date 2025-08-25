Política

Maurate rechaza posible censura de Santiváñez: "Cuestionamos antes de ver su desempeño"

El ministro de Trabajo defendió el regreso al Gabinete de Santiváñez Antúnez, quien el último fin de semana juramentó como nuevo ministro de Justicia.



El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció sobre las críticas a raíz del polémico regreso al Gabinete de Juan José Santiváñez, quien el último sábado juramentó como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso censura por segunda vez al hoy titular del MINJUSDH, el ministro de Trabajo exhortó a los parlamentarios a evaluar el desempeño de Santiváñez en la cartera de Justicia antes de tomar una decisión.

"A veces nosotros pre-juzgamos y cuestionamos antes de ver su desempeño. Yo lo que puedo hacer es invocar a que miremos su trabajo y en base a su desempeño, ustedes puedan hacer las críticas a favor o también algunos cuestionamientos (...) Yo tengo que respaldarlo y ojalá haga un buen trabajo, eso es lo que esperamos todos y ustedes juzgarán", dijo.

PIDEN A PREMIIER EXPLICAR RETORNO DE SANTIVÁÑEZ

Cabe precisar que el congresista Edward Málaga presentó una moción para que el premier Eduardo Arana acuda al Pleno del Congreso y explique las razones de la designación de Santiváñez Antúnez en el Ministerio de Justicia.


