Maurate rechaza posible censura de Santiváñez: "Cuestionamos antes de ver su desempeño"

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció sobre las críticas a raíz del polémico regreso al Gabinete de Juan José Santiváñez, quien el último sábado juramentó como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso censura por segunda vez al hoy titular del MINJUSDH, el ministro de Trabajo exhortó a los parlamentarios a evaluar el desempeño de Santiváñez en la cartera de Justicia antes de tomar una decisión.

"A veces nosotros pre-juzgamos y cuestionamos antes de ver su desempeño. Yo lo que puedo hacer es invocar a que miremos su trabajo y en base a su desempeño, ustedes puedan hacer las críticas a favor o también algunos cuestionamientos (...) Yo tengo que respaldarlo y ojalá haga un buen trabajo, eso es lo que esperamos todos y ustedes juzgarán", dijo.

PIDEN A PREMIIER EXPLICAR RETORNO DE SANTIVÁÑEZ

Cabe precisar que el congresista Edward Málaga presentó una moción para que el premier Eduardo Arana acuda al Pleno del Congreso y explique las razones de la designación de Santiváñez Antúnez en el Ministerio de Justicia.