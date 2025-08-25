Jorge Montoya defiende a Juan José Santiváñez: "estaba haciendo un buen trabajo"

El almirante afirmó que Santiváñez realizó una gran labor como ministro del Interior y también considera que el hombre de confianza de Boluarte sufre de "acoso legal".

El congresista Jorge Montoya manifestó su respaldo a la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, pese a que el exministro del Interior enfrenta procesos en la Fiscalía de la Nación y mantiene un impedimento de salida del país. “Yo me opuse a que lo censuraran. Mi posición con él siempre ha sido que estaba haciendo un buen trabajo porque lo hemos verificado”, señaló el parlamentario.

Montoya insistió en que Santiváñez cuenta con condiciones para asumir el cargo en el sector Justicia. “Es un tipo que tiene mucha capacidad de acción y de gestión. Creo que la va a hacer bien en Justicia, creo que tiene temas pendientes fuertes que solucionar”, afirmó. En esa línea, el legislador atribuyó los cuestionamientos contra el funcionario a una campaña política en su contra: “Ha sufrido acoso legal, le han hecho de todo, la Fiscalía de la Nación hasta le ha allanado su domicilio. Es un tema político que se está exagerando”.

"Es responsabilidad exclusiva de la presidenta"

Consultado sobre la decisión de Dina Boluarte de colocar en Justicia a un ministro con impedimento de salida del país, Montoya fue claro: “Ese es un tema de responsabilidad de la presidenta únicamente. Ella habrá hecho su cálculo político y ha decidido ponerlo a él”. El legislador remarcó que la mandataria asume en solitario el costo político de la designación.

Finalmente, Montoya reiteró que mantendrá su respaldo al polémico ministro. “Se está magnificando un tema que en el fondo es político”, dijo, reafirmando que desde su punto de vista la censura previa fue injustificada y que Santiváñez debe continuar en funciones.