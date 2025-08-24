Juan Castro sobre ministro Juan José Santivañez: Imprimirá dinamismo al sector Justicia

El ministro Juan Castro se pronunció sobre la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia; indicó que dicho nombramiento responde a su "expertis" demostrada cuando era ministro del Interior y que seguramente le imprimirá "dinamismo" al sector asignado.

"En el caso del doctor Santiváñez, la enorme experiencia que tiene como abogado, el expertis que también demostró en el Ministerio del Interior, más allá de los cuestionamientos que pudo haber […] Esa experiencia que él tiene le va a dar otro dinamismo al Ministerio de Justicia", sostuvo en amplia entrevista con RPP.

IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

Por otro lado, el titular del Ambiente consideró que Santiváñez Antúnez sufrió "acoso" por parte de la Fiscalía. El nuevo ministro de Justicia tiene varias investigaciones en su contra, además de orden de impedimento de salida del país por un presunto caso de tráfico de influencias.

"Sé de su dinamismo que le impone al trabajo, sé de su pasión que tiene, más allá también de las investigaciones que están en caso fiscal. También hay que recordar que hubo un acoso sobre él por parte de la Fiscalía (…) él impulsó los grandes cambios, que la Policía hoy le agradece al doctor Santiváñez", enfatizó.