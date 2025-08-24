Alcalde López Aliaga respalda designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre los cambios en el Gabinete Ministerial, destacando la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Dijo que cuando estuvo a cargo de la cartera del Interior siempre colaboró con el municipio.

"No hay mayores cambios significativos. Hay uno que yo creo que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez, el cual nos ayudó bastante en el momento que era ministro del Interior. Pero que nos ayude, porque lo que hemos visto es que no hay voluntad", señaló.

CENSURADO POR EL CONGRESO

"Está tirado el penal de Ica, tiene capacidad para 3000 internos, también el tema está en su cancha. Voy a hablar con el ministro Santiváñez sobre esto porque es Ministerio de Justicia, justamente", agregó la autoridad edil durante una actividad municipal realizada en la víspera.

Como se recuerda, el pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso de la República censuró a Santiváñez Antúnez, entonces ministro del Interior, por su incapacidad para revertir los altos índices de violencia a nivel nacional y el fracaso de sus estrategias contra la ola de criminalidad.