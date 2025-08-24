Congreso: impulsarían moción de censura contra premier por aceptar designación de Juan José Santiváñez

El parlamentario Diego Bazán criticó la designación de Juan Santiváñez como ministro de Justicia, recordando que fue censurado por el Pleno en marzo pasado. Por ello, planteó la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el premier Eduardo Arana, por aceptar este nombramiento.

“Si el primer Arana no hubiera estado de acuerdo, con un poco de dignidad hubiera presentado su renuncia. Lo que corresponde ahora (...) es una moción de censura contra el premier y esto ocasionaría que caiga de este gabinete” señaló a Canal N el legislador de Renovación Popular.

ASESOR EN LA SOMBRA

Asimismo, Bazán Calderón calificó la sorpresiva juramentación de Santiváñez Antúnez, realizada ayer al mediodía en Palacio de Gobierno, como una verdadera “afrenta y burla” tanto para los ciudadanos como para la mayoría de los integrantes del Parlamento Nacional.

Finalmente, cuestionó que la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, adopte una postura provocadora frente al Poder Legislativo con la designación de este personaje tan polémico “que, en realidad, actúa como asesor en la sombra de la jefa de Estado”.