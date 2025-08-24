Edwin Martínez saluda designación de Juan José Santiváñez: Por fin un verdadero ministro de Justicia

Sin lugar a dudas, el parlamentario Edwin Martínez fue uno de los pocos legisladores que saludó el nombramiento del cuestionado Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"Digan lo que digan y sin temor alguno, por fin hoy se pone un verdadero ministro de Justicia en defensa del Perú. Felicitaciones Dr. Juan José Santiváñez", escribió brevemente el parlamentario en sus redes sociales.

Martínez Talavera dijo también que su saludo por dicho nombramiento lo realiza a pesar de las posiciones contrarias que hay, y "sin temor alguno" a lo que se puedan decir sus rivales políticos sobre su persona.

OLA DE INSEGURIDAD

La sorpresiva designación de Santiváñez Antúnez, juramentó ayer al mediodía, causó polémica en el Congreso de la República, cuyos integrantes lo censuraron el pasado 21 de marzo provocando su salida del Gabinete Ministerial.

Se le cuestionaba al entonces titular del Ministerio del Interior su falta de idoneidad para el cargo que ostentaba, pues la ola de inseguridad a nivel nacional iba en aumento y sus estrategias no tenían resultados positivos.