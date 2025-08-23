Tras reportaje de Panorama: Fiscalía denuncia constitucionalmente a Héctor Ventura por presunto favorecimiento

El parlamentario es acusado de negociación incompatible por presuntamente haber beneficiado a Gabriela Soria, trabajadora de su despacho, con ascensos, aumentos salariales y privilegios.

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el congresista fujimorista Héctor Ventura por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La acusación se basa en presuntos favorecimientos a su asesora Gabriela Soria, quien habría recibido ascensos, incrementos salariales y beneficios irregulares en el Parlamento.

Según informó el Ministerio Público mediante un comunicado, Ventura habría “exteriorizado y materializado un interés indebido y directo” en la promoción de Soria Cruz al cargo de Asesora II, tras desempeñarse previamente como técnico en su despacho. La denuncia también señala la presunta concesión de privilegios como ingresos fuera del horario laboral, salidas extralaborales, aumento de sueldos y uso del estacionamiento asignado al legislador.

Los cuestionamientos contra el congresista surgieron a raíz de un reportaje difundido en abril por Panorama, donde se reveló que Soria Cruz, excandidata al Congreso por Fuerza Popular, ingresó en marzo de 2022 como técnica con un sueldo de S/ 6 092 y, en agosto de 2023, fue ascendida al cargo de Asesora II con una remuneración de S/ 10 402. El programa también mostró que la trabajadora acompañaba a Ventura a actividades ajenas a sus funciones.

Entre los hechos expuestos, se incluyó que Soria habría llegado fuera de su horario de ingreso en varias ocasiones y que incluso asistió, el 1 de abril de este año, a un partido de Copa Libertadores entre Alianza Lima y Libertad junto al congresista, pese a tratarse de una actividad extralaboral. Estas situaciones reforzaron las sospechas de un presunto aprovechamiento indebido de recursos públicos.

DECISIÓN DEL CONGRESO

La denuncia constitucional deberá ser evaluada por el Congreso de la República, que tendrá la última palabra respecto al levantamiento de la inmunidad de Ventura para que sea procesado. El caso se suma a la lista de investigaciones en curso contra parlamentarios por presuntos actos de favorecimiento indebido dentro de sus despachos.