Dina Boluarte: presidenta solicita al TC aclarar resolución que suspendió indagaciones en su contra

La presidenta Dina Boluarte Zegarra presentó una solicitud de aclaración al Tribunal Constitucional (TC) para que detalle los alcances del fallo emitido el 19 de agosto, que suspendió las indagaciones fiscales en su contra hasta que culmine su mandato.

El pedido se centra en el fundamento 129 del veredicto, expediente N.° 0152-2025, que habilita a la fiscal de la Nación a realizar diligencias en el marco de una investigación a la mandataria en funciones, bajo los términos del artículo 117 de la Constitución.

Estas acciones pueden ser la toma de declaraciones, el reconocimiento de documentos, voces y objetos, así como los pedidos de información. Por lo que solicita se aclare si estas situaciones solo pueden realizarse una vez o eso depende de la decisión fiscal.

AD INFINITUM

“De admitirse pedidos de información y solicitudes de prueba documental sin limitación a una presidenta en funciones, pudiendo ser ad infinitum, la finalidad de evitar la perturbación del cargo presidencial se desnaturalizaría, situación grave que he enfrentado como Presidenta desde inicios de mi mandato”, argumenta.

En el documento, la jefa de Estado señala también que resulta trascendental aclarar el alcance de dichas exigencias, con el fin de ratificar el compromiso de la Fiscalía con el fallo del TC, al momento de determinar el objeto de sus solicitudes, informa Correo.